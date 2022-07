Soldado britânico condenado à morte filmado a cantar hino russo

Aiden Aslin foi condenado à morte depois de ter sido capturado enquanto lutava em Mariupol, na Ucrânia.

Aiden Aslin, o britânico que foi condenado à morte na Rússia depois de ter sido capturado enquanto lutava em Mariupol, na Ucrânia, ao lado do exército ucraniano, foi filmado a cantar o hino russo ao lado de um antigo polícia norte-americano pró-Putin.





No vídeo, o combatente aparece de pé, a cantar o hino da Rússia, e, no final do vídeo, o ex-polícia dá-lhe os parabéns pela forma como cantou.

Aiden tem sido gravado várias vezes desde que foi detido pelas tropas russas, apesar de a Convenção de Genebra o proibir. Quando se soube que estava detido pelo Kremlin, surgiram imagens a ser espancado e um vídeo com o interrogatório.



O soldado britânico foi o primeiro estrangeiro, juntamente com Shaun Pinner, a ser capturado pelos soldados russos enquanto combatia pela Ucrânia na guerra a 12 de abril. Shaun Pinner e Aiden Aslin foram condenados à morte na região de Donetsk.