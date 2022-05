Soldado russo assume culpa na morte de civil em Sumy, na Ucrânia

Vadim Shishimarin, de 21 anos, é o primeiro soldado russo a ser julgado na Ucrânia por crimes de guerra.

Um soldado russo declarou-se esta quarta-feira culpado por matar civis na região de Sumy, na Ucrânia, perante um tribunal em Kiev.

Vadim Shishimarin, de 21 anos, é o primeiro soldado russo a ser julgado na Ucrânia por crimes de guerra, segundo o jornal

The Kyiv Independent.

Questionado sobre se admite "sem reservas" todo os atos de que é acusado, incluindo atos que constituem crimes de guerra e acusações de assassínio premeditado, o sargento russo Vadim Chichimarine disse que "sim".

O soldado enfrenta agora uma sentença de prisão perpétua por violar leis da guerra.

No final do mês de fevereiro, o soldado matou um civil de 62 anos durante um treino militar na Rússia, de acordo com a acusação.