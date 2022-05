Soldado ucraniano morre na metalúrgica Azovstal três dias depois de casar

O membro da Guarda Nacional Ucraniana Andrii morreu três dias depois de se casar com a colega Valeriia Karpylenko numa cerimónia realizada há uma semana dentro da fábrica metalúrgica de Azovstal, em Mariupol, na Ucrânia, onde ambos estavam presos. Os anéis trocados eram feitos de metal.

#Mariupol defender Valeriia Karpylenko and #Ukrainian border guard Andrii got married on May 5 in #Azovstal with foil rings



3 days after Andrii was killed. She promised him to get out of the siege and live for him #SaveMariupol#ArmUkraineNow pic.twitter.com/s51WV7Ox51