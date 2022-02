Soldado ucraniano morto em confrontos com separatistas russos no leste do país

Forças armadas ucranianas afirmam que "controlam a situação" e "continuam a sua missão de repelir a agressão armada russa".

Um soldado ucraniano foi morto durante confrontos com os separatistas russos no leste da Ucrânia. O anúncio, segundo a AFP, foi feito pelo exército do país na manhã deste sábado.

"Na sequência de um bombardeamento, um soldado ucraniano foi mortalmente ferido", afirmou o comando militar para o leste da Ucrânia.

As forças armadas ucranianas afirmam em comunicado que "controlam a situação" e "continuam a sua missão de repelir a agressão armada russa".