Solskjaer despedido do Manchester United

O Manchester United oficializou este domingo o despedimento de Ole Gunnar Solskjaer. O treinador norueguês não resistiu à série de maus resultados dos red devils e a

, diante do Watford, acabou por ser a gota de água.

"O Manchester United comunica que Ole Gunnar Solskjaer deixou o papel de treinador. O Ole vai ser sempre uma lenda no Manchester United e é com pena que tomámos esta difícil decisão. Embora as últimas semanas tenham sido dececionantes, elas não devem ensombrar o trabalho que ele fez nos últimos três anos", pode ler-se no comunicado do clube.

Os red devils informam ainda que Michael Carrick vai assumir a liderança da equipa interinamente nos próximos encontros, a começar já pelo de terça-feira, frente ao Villarreal, para a Liga dos Campeões.