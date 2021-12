Sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões anulado devido a problema técnico da UEFA

Será repetido esta segunda-feira às 14h00.

O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol foi hoje anulado, devido a um problema técnico, e vai ser repetido ainda esta segunda-feira, às 15h00 locais (14h00 em Lisboa), anunciou a UEFA.

"Na sequência de um problema técnico com o software de um prestador externo de serviços que indica aos responsáveis as equipas elegíveis para jogar com outras, ocorreu um erro material no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Como resultado disso, o sorteio foi declarado nulo e vai ser totalmente refeito às 15h00 locais (14h00 em Lisboa)", lê-se no Twitter oficial da UEFA.

No sorteio anteriormente realizado, que ditou os embates entre Benfica e Real Madrid e Sporting e Juventus, foram colocados frente a frente Manchester United e Villarreal, que já se tinham defrontado na fase de grupos, tal como Atlético de Madrid e Liverpool.