Sósia de Putin teme pela vida após o início da guerra na Ucrânia

Slawek Sobala é sósia de Vladimir Putin há cerca de 8 anos, mas a invasão russa da Ucrânia faz com que as parecenças com o presidente russo o façam temer pela própria vida.O homem, de nacionalidade polaca, explicou ao Daily Star que há muitos ucranianos a viver e a trabalhar em Wroclaw, a cidade onde mora, na Polónia, e que por isso sente medo de andar na rua.

Aos 53 anos, e depois de já ter sido convidado para vários eventos e trabalhos pelas semelhanças físicas que tem com Putin, Slawek Sobala afirmou que está a ponderar nunca mais voltar a aceitar trabalhos relacionados com o presidente russo. "Por causa da guerra com a Ucrânia, a minha ideia do Putin mudou. Tinha muito respeito por ele mas agora acho que fez coisas muito más e não sei como vou desempenhar o seu papel no futuro", afirmou.O sósia quis deixar ainda uma palavra de solidariedade para com o povo ucraniano.