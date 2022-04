Sp. Braga perde por 3-1 com o Rangers e é eliminado da Liga Europa

Equipa portuguesa caiu nos quartos de final da competição.

O Braga foi até à Escócia para a segunda-mão dos quartos de final da Liga Europa mas saiu eliminado da competição.A partida começou logo com um golo do Rangers, marcado por Tavernier. Em desvantagem, o jogo ficou ainda mais complicado para a equipa portuguesa, que viu Tormena ser expulso aos 42 minutos. De grande penalidade, convertida por Tavernier, a equipa da casa chegou ao 2-0.Na segunda parte, David Carmo devolveu a esperança aos minhotos, fazendo o 2-1 aos 83 minutos, o que empurrou a partida até ao prolongamento.Foi aí que Roofe sentenciou a partida, marcando o 3-1 para os escoceses, o que ditou a eliminação do Braga da competição.