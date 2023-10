Sp. Braga vence em Berlim com reviravolta consumada nos instantes finais

Niakaté foi o primeiro a fazer o gosto ao pé, mas foram os golaços de Bruma e Castro que deram a vitória.

O Sp. Braga venceu, por 3-2, contra o Union Berlim, no segundo jogo na fase de grupos da Liga dos Campeões, na capital da Alemanha, esta terça-feira.

Os alemães entraram com intensidade no encontro e conseguiram marcar logo no quarto minuto da partida, mas o golo do alemão Robin Gosens seria anulado pelo VAR.

A ameaça viria a concretizar-se em cima da meia hora de jogo, quando Sheraldo Becker, surinamense, marcou o primeiro, antes de bisar, sete minutos depois.