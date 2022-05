Sporting bate o Gil Vicente por 4-1 e adia a festa do título do FC Porto. Veja os golos

Leões conseguiram adiar a festa do título aos dragões.

O Sporting venceu este domingo na receção ao Gil Vicente por 4-1, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, e voltou a adiar o título do FC Porto, agora preso por um único ponto.Num encontro em que só a vitória interessava aos 'leões' para evitarem que os 'dragões' festejassem já este fim de semana, o Sporting marcou por Sarabia (21 minutos), de grande penalidade, Marcus Edwards (36), Lucas (53), na própria baliza, e Pedro Gonçalves (63), também de grande penalidade, enquanto o Gil Vicente, tranquilamente instalado no quinto posto, marcou por Fran Navarro (45+2).Com esta vitória, o Sporting, que confirmou definitivamente o segundo lugar, de acesso direto à Liga dos Campeões, chegou aos 79 pontos, a seis do comandante FC Porto, enquanto o Gil Vicente é quinto, com 48 pontos, mais quatro do que o Vitória de Guimarães, sexto.