Sporting com goleada expressiva para voltar a subir à liderança à boleia de 'Super-Gyokeres'

Sueco marcou três vezes e ainda assistiu. Veja todos os golos.

O Sporting goleou o Boavista por 6-1, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em jogo disputado no Estádio José Alvalade e reassumiu a liderança da I Liga, com mais um ponto (e um jogo a menos) do que o Benfica.

O Boavista entrou a vencer em Alvalade com um golo de Makouta, mas o Sporting virou o jogo na segunda parte com um 'hat-trick' de Gyökeres, um bis de Paulinho e um golo de Nuno Santos.

A jogar em Alvalade, onde só sabe vencer para o campeonato esta temporada, o 'leão' tentava 'lamber as feridas' da batalha de Bérgamo na receção ao Boavista.

Rúben Amorim fez cinco alterações em relação à derrota (2-1) em Itália, frente à Atalanta. Coates, Nuno Santos, Morita, Geny Catamo e Paulinho entraram para os lugares de St. Juste, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Ricardo Esgaio e Edwards.

Do lado do Boavista, o técnico Ricardo Paiva efetuou três mudanças em relação à vitória (1-0) diante do Moreirense, com Vukotic, Ibrahima Camará e Bruno Lourenço a darem o lugar a Makouta, Seba Perez e Reisinho.

O Sporting viria a sofrer um golo a frio, logo aos três minutos, na sequência de um erro de Franco Israel.

Acorrendo ao cruzamento de Onyemaechi na esquerda, o guarda-redes do Sporting saiu a soco, a bola saiu em frente na direção de Makouta que não se fez rogado e atirou a contar, adiantando o Boavista no marcador.

Três minutos depois Trincão ainda rematou para o empate, mas o lance acabou invalidado por posição irregular de Paulinho no início da jogada.

Em desvantagem, o Sporting demorou a recompor-se e só a meio da primeira parte conseguiu criar algum 'frisson', através de uma boa jogada de envolvimento que terminou com um remate de Gyökeres por cima da barra.

O Boavista recuou linhas, desacelerou o jogo sempre que pôde, algo que foi enervando ainda mais a equipa do Sporting e os adeptos presentes no Estádio José Alvalade.

Perto do intervalo o Sporting ficou perto do empate, primeiro por Paulinho, a não conseguir emendar um cruzamento de Gyökeres e depois por Trincão, num remate do extremo para boa intervenção do guarda-redes do Boavista.

Nos 'axadrezados' Ricardo Paiva foi obrigado a substituir Rodrigo Abascal, por lesão, entrando para ao seu lugar Ibrahima Camará.

Ao minuto 45, os 'leões' viriam a chegar ao empate, por Gyökeres, a encostar um cruzamento de Paulinho, que havia sido lançado no flanco esquerdo por Morita.

No regresso para a segunda parte Rúben Amorim trocou Hjulmand (amarelado) por Daniel Bragança.

Logo a abrir, e na sequência de um canto de Nuno Santos, Coates cabeceou para defesa incompleta de João Gonçalves, mas Diomande em zona frontal não conseguiu a emenda e rematou para fora.

Mas aos 54 minutos Paulinho estava no sítio certo e com um desvio certeiro fez o golo da reviravolta, após cruzamento bem tirado por Geny Catamo. Foi o décimo golo de Paulinho nesta edição da I Liga.

Após o 2-1 Rúben Amorim voltou a mexer, fazendo entrar Gonçalo Inácio (Matheus Reis) para a retaguarda, enquanto no Boavista Bruno Lourenço foi lançado para o lugar de Reisinho.

O Sporting estabilizou e Gyökeres voltaria a surgir em cena aos 67, tranquilizando os sportinguistas com 3-1 e o bis na partida através de um remate cruzado rasteiro, após mais uma 'cavalgada' pela ala esquerda.

Aos 79 minutos, e de grande penalidade, por falta de Seba Perez sobre Gonçalo Inácio, Gyökeres chegou ao primeiro 'hat-trick' na I Liga -- segundo na temporada depois do marcado ao Farense para a Taça da Liga.

Com os três golos apontados ao Boavista, o artilheiro sueco passou a somar 22 e voltou a isolar-se na liderança dos melhores marcadores, agora com mais três golos do que Simon Banza do Sporting de Braga.

A fechar Nuno Santos marcou o 5-1, desviando à boca da baliza um cruzamento de Gyokeres e no período de descontos Paulinho bisou para o sexto dos 'leões' com um golpe de cabeça, na sequência de um canto.