Sporting defronta Midjylland no playoff da Liga Europa

Juntamente com o Sporting, entre as equipas que foram eliminadas da Liga dos Campeões, estão Ajax, de Francisco Conceição, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburgo, Sevilha e Shakhtar.



Jogos sorteados:



FC Barcelona - Manchester United

Juventus - FC Nantes

Sporting CP - FC Midjylland

Shaktar Donetsk - Stade Rennes

Ajax - Union Berlin

AS Mónaco - Shaktar Donetsk

Sevilla - PSV

Salzburg - Roma