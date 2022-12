Sporting despede-se de 2022 com sétima vitória consecutiva

Leões venceram o Paços de Ferreira por três bolas a zero.

Réveillon de boas entradas. O Sporting despede-se em bom plano de 2022, atingindo as sete vitórias consecutivas, sendo que estas últimas três começaram todas a ser construídas ainda antes dos 5 minutos. Ao intervalo já estava 3-0 e assim ficou até ao fim.