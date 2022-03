Sporting diz adeus à Liga dos Campeões com empate frente ao Manchester City

Eliminatória estava praticamente sentenciada desde 15 de fevereiro, quando os 'citizens' golearam leões por 5-0.

O Sporting confirmou esta quarta-feira o 'adeus' à Liga dos Campeões de futebol, ao empatar 0-0 na visita ao Manchester City, em jogo da segunda mão dos oitavos de final, depois da goleada sofrida na primeira mão.

Com a eliminatória praticamente sentenciada desde 15 de fevereiro, quando os 'citizens' golearam por 5-0, no Estádio José Alvalade, restava aos 'leões' lutarem pela 'honra' diante dos campeões ingleses, que contaram com o internacional português Bernardo Silva no 'onze'.

O conjunto de Manchester junta-se nos quartos de final da 'Champions' ao Liverpool, ao Bayern Munique, que na terça-feira asseguraram a passagem, e ao Real Madrid, que hoje bateu o Paris Saint-Germain por 3-1, após ter perdido por 1-0 na primeira mão.