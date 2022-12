Sporting entra a golear na Taça da Liga

O Sporting venceu, esta quarta-feira, o Farense por 6-0 em jogo da primeira jornada do Grupo B da Taça da Liga, no estádio José de Alvalade, em Lisboa.

Numa noite inspirada pelos Leões, que mostraram muitas melhorias em relação ao último jogo, Paulinho bisou na partida (20 e 22 minutos) e Mateus Fernandes (84) estreou-se a marcar pela equipa principal. Marcus Edwards (39), Pedro Gonçalves (48) e Arthur Gomes (75), também, faturaram.

Leões aplicaram a maior goleada da época.O Sporting é líder do Grupo B, com 3 pontos, enquanto Farense tem zero. O outro jogo do grupo, Rio Ave - Marítimo defrontam-se, esta quinta-feira, na estreia da competição.