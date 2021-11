Sporting ganha ao Tondela por 2-0 e consegue a 11.ª vitória consecutiva

Sporting passa a somar 32 pontos no campeonato, mais um do que o Benfica, que visita na próxima ronda.

O Sporting venceu o Tondela este domingo por duas bolas a zero numa partida da 12.ª jornada da Liga Bwin.Aos 10 minutos de jogo, Sarabia adiantou os leões no marcador. Na segunda parte, Paulinho servido por Pote voltou a marcar para o campeonato e alargou a vantagem dos leões.O Sporting passa a somar 32 pontos, mais um do que o Benfica, que visita na próxima ronda, e três do que o FC Porto, que recebe este domingo o Vitória de Guimarães, com o Tondela a manter-se na 10.ª posição, com 12 pontos.Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Neto; Esgaio, Palhinha, Matheus e Nuno Santos; Pote, Sarabia e Paulinho