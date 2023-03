Sporting ganha em casa frente ao Boavista

Leões somam quatro vitórias seguidas.

O Sporting impôs-se este domingo ao Boavista por 3-0, no Estádio José Alvalade, em jogo da 24.ª jornada, e pela primeira vez esta temporada soma quatro triunfos seguidos na I Liga portuguesa de futebol.

Em Lisboa, um 'golaço' de Nuno Santos, aos 17 minutos, adiantou os 'leões', que beneficiaram ainda de um autogolo marcado por Salvador Agra (43), com Paulinho (90+3) a fechar a contagem da quarta vitória consecutiva no campeonato, a terceira sem sofrer golos.

Firme no quarto lugar, com 50 pontos, o Sporting distanciou-se do quinto, o Vitória de Guimarães, que está agora a 10, enquanto o Boavista, que não perdia há duas jornadas, desceu à nona posição, com 30.



Veja os golos



17' Nuno Santo inaugura o marcador pelos leões