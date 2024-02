Sporting não cede a pressão e goleia Casa Pia com resultado demolidor

Coates, Gyökeres e Trincão bisaram no encontro. 'Leões' seguem líderes com 53 golos na liga.

O Sporting manteve esta segunda-feira a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Casa Pia, por 8-0, em jogo da 19.ª jornada.

Coates, aos 14 e 81 minutos, Gyökeres, aos 23 e 32, o segundo de grande penalidade, Pedro Gonçalves, aos 25, Trincão, aos 43 e 90+4, e Geny Catamo, aos 64, marcaram os golos da sexta vitória seguida dos 'leões' no campeonato.

O Sporting passou a somar 49 pontos, mais um do que o Benfica e cinco do que o FC Porto, com o Casa Pia, que somou a terceira derrota consecutiva, a ser 13.º, com 19.



Consulte as opções de Rúben Amorim para a partida, bem como as escolhas de Pedro Moreira.