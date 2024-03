Sporting passa teste exigente com Farense e assiste ao clássico em primeiro

Primeira parte chegou em momento de aflição com o guarda-redes do Sporting, que foi assistido.

O Sporting venceu este domingo na receção ao Farense 3-2, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, assumindo, à condição, a liderança e ficando a aguardar pelo que faz o Benfica no Dragão.

Os 'leões', que somaram o 10.º jogo consecutivo sem perder para a Liga, tendo consentido apenas um empate na ronda anterior em casa do Rio Ave, chegaram aos 2-0 por Daniel Bragança (11 minutos) e Gyökeres (29), que igualou o bracarense Banza na liderança dos marcadores, com 18 tentos, permitiram que os algarvios igualassem, através de Belloumi (32) e Zé Luís (50), mas responderam de imediato, com Pedro Gonçalves a anotar o golo que ditou a vitória, aos 53.

Com este triunfo, o Sporting subiu, à condição, à liderança do campeonato, com 59 pontos, mais um do que o Benfica, que joga a partir das 20:30 em casa do FC Porto, enquanto o Farense é 11.º, com 26.



ONZE DO SPORTING: Israel; St. Juste, Ousmane Diomande e Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Hjulmand, Daniel Bragança e Nuno Santos; Pote, Edwards e Gyökeres



Suplentes: Diogo Pinto, Sebastian Coates, Morita, Trincão, Paulinho, Geny, Fresneda, Eduardo Quaresma e Koindredi



ONZE DO FARENSE: Ricardo Velho; Pastor, Gonçalo Silva, Zach Muscat e Talys; Cláudio Falcão, Caseres e Fabrício Isidoro; Elves Baldé, Marco Matias e Zé Luís



Suplentes: Carvalho; Francisco Delgado, Igor Rossi, Rafael Barbosa, John Velasquez, Cristian, Seruca, Marco Matias e Vitor Gonçalves