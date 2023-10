Sporting perde com a Atalanta após primeira parte pouco inspirada

Através de penálti, Gyökeres fez o golo dos Leões.

O Sporting perdeu, esta quinta-feira por 1-2 com a Atalanta, em jogo a contar para a segunda jornada da fase grupos da Liga Europa.A equipa italiana inaugurou o marcador aos 33 minutos com golo de Scalvini. Aos 43', Ruggeri ampliou a vantagem da equipa de Bérgamo.Na tentativa de voltar a colocar o Sporting na discussão do jogo, Rúben Amorim retirou ao intervalo, Hjulmand, Paulinho e Nuno Santos, e lançou Coates, Geny Catamo e Marcus Edwards.Os Leões ainda reduziram aos 76 minutos através de um penálti batido por Gyökeres, mas o golo não foi suficiente para evitar a primeira derrota da época, frente aos italianos.Depois do jogo desta quinta-feira, a Atalanta lidera o grupo D com seis pontos. O Sporting está no segundo lugar com três pontos, juntamente com os austríacos do Sturm Graz, que venceram esta quinta-feira os polacos do Rakow, que soma duas derrotas na competição.