Sporting perde em Alvalade frente ao Eintracht Frankfurt e é eliminado da Liga dos Campeões

Jogo contou para a última jornada do Grupo D da competição de futebol.

O Sporting perdeu esta terça-feira na receção ao Eintracht Frankfurt por 2-1, em jogo da sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, e falhou o acesso aos 'oitavos', sendo relegado para a Liga Europa.

No Estádio José Alvalade, o Sporting, que apenas necessitava de um empate para seguir em frente na 'Champions', marcou primeiro pelo brasileiro Arthur Gomes, aos 39 minutos, mas a equipa alemã deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos do japonês Kamada, aos 62 de penálti, e do francês Kolo Muani, aos 72.

O Sporting acabou o grupo em terceiro, beneficiando da vitória do Tottenham frente ao Marselha (2-1), com um golo nos descontos, para continuar nas competições europeias, com os ingleses e os alemães a seguirem em frente na Liga dos Campeões, enquanto os franceses acabam em último.