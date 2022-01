Sporting perde nos Açores com o Santa Clara

Leões estiveram duas vezes em vantagem, com golos de Palhinha (10 minutos) e Sarabia (50), mas os açorianos empataram a partida.

O Santa Clara impôs esta sexta-feira a primeira derrota da temporada ao campeão Sporting na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa por 3-2, em jogo da 17.ª jornada.

Sem Ruben Amorim no banco, por estar infetado com o coronavírus, o Sporting esteve duas vezes em vantagem, com golos de Palhinha (10 minutos) e Sarabia (50), mas o Santa Clara empatou, por Jean Patrick (30) e Lincoln (51), antes de Ricardinho (78) dar ao triunfo aos açorianos.

Com esta derrota, que interrompeu uma série de 11 vitórias seguidas no campeonato, o Sporting mantém-se no segundo posto, com 44 pontos, mas poderá ver o FC Porto isolar-se no comando da I Liga, com o Santa Clara a somar o terceiro triunfo consecutivo em casa, passando a ter 16 pontos.