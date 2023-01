Sporting quer levar Luís Semedo, jovem promessa do Benfica

Campeão europeu nos sub-19 e mundial nos sub-20 termina contrato em junho deste ano e os encarnados ainda não conseguiram renovar o vínculo.

O Sporting está interessado em Luís Semedo e já se inteirou do que será preciso para roubar o jovem avançado de 19 anos ao Benfica, apurou o Correio da Manhã. Luís Semedo tem contrato com as águias até ao fim de junho deste ano e, até à data, recusou todas as abordagens da SAD encarnada para prolongar o vínculo.



O avançado é visto pelos responsáveis do clube da Luz como um jogador de futuro, até porque tem dado boas indicações na equipa B. Depois dos três jogos que fez na II Liga em 2021/22, esta temporada já alinhou em 11 das 16 jornadas possíveis, contando com dois golos e uma assistência. Também mostrou o seu valor nos sub-19 que conquistaram a Youth League na época passada e a Finalíssima Intercontinental sub-20, no passado mês de agosto.

