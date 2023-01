Sporting sofre derrota inesperada frente ao Marítimo antes do dérbi com o Benfica

'Leões' queriam repetir a entrada a ‘matar’ dos últimos encontros, mas insulares mostraram-se agressivos e personalizados.

Com Pote castigado e Nuno Santos em risco de falhar o dérbi (Coates também estava à bica mas foi titular), Amorim lançou Mateus Fernandes no miolo e Arthur na esquerda.O Sporting queria repetir a entrada a ‘matar’ dos últimos encontros, mas esbarrou num Marítimo agressivo e personalizado. Os insulares dominaram os primeiros 15’ e estiveram perto de marcar: remate de Xadas saiu ligeiramente ao lado. Depois, os leões assumiram o comando do encontro. Porro, sempre ele, fez um cruzamento perfeito que encontrou Paulinho.Saiba mais no site do Correio da Manhã