Sporting triunfa frente ao Paços de Ferreira por duas bolas a zero

Vitória em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol permite ao clube leonino voltar a igualar o FC Porto no comando da prova.

O Sporting venceu este domingo em casa do Paços de Ferreira por 2-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite voltar a igualar o FC Porto no comando da prova.

Os 'leões', que atingiram o intervalo igualados a zero, entraram da melhor maneira na segunda parte e adiantaram-se aos 47, através de um golo do defesa-central Gonçalo Inácio, tendo ampliado a contagem aos 69, com um tento de Pedro Gonçalves, melhor marcador do campeonato na temporada passada e que regressou recentemente de lesão.

Com esta vitória, o Sporting volta a 'colar' ao comandante FC Porto, que venceu nos Açores o Santa Clara por 3-0, ambos com 29 pontos, enquanto o Paços de Ferreira é 11.º, com 11 pontos.

? GOLO

Gonçalo Inácio 47'

Liga Portugal bwin (#11) | Paços de Ferreira 0-1 Sporting#LigaPortugalbwin #FCPFSCP pic.twitter.com/TunCJvpjuH — VSPORTS (@vsports_pt) November 7, 2021

? GOLO

Pedro Gonçalves 69'

Liga Portugal bwin (#11) | Paços de Ferreira 0-2 Sporting#LigaPortugalbwin #FCPFSCP pic.twitter.com/z79W1rw9ZU — VSPORTS (@vsports_pt) November 7, 2021

GOLO! Sporting CP, Pedro Gonçalves aos 69', FC P.Ferreira 0-2 Sporting CP