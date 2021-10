Sporting vence Belenenses por 4-0 no Restelo em jogo da eliminatória da Taça de Portugal

De volta ao Restelo três anos depois, o Sporting goleou o Belenenses por 4-0.O jogo começou praticamente com o golo dos leões, que se adiantaram no marcador por Tiago Tomás. A equipa de Rúben Amorim dominou todos os aspectos do jogo e depois de muitas oportunidades falhadas conseguiu chegar ao segundo, também por Tiago Tomás.

Já no último quarto de hora, duas grandes penalidades, convertidas por Jovane Cabral e Nuno Santos, respetivamente, fixaram o resultado final. Um triunfo inequívoco do campeão nacional.