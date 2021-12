Sporting vence Boavista por 2-0 em Alvalade. Veja os vídeos dos golos

Sporting ascendeu, provisoriamente, à liderança da I Liga portuguesa de futebol.

O campeão em título Sporting ascendeu este sábado, provisoriamente, à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Boavista por 2-0, em encontro da 14.ª jornada da prova.

O espanhol Pablo Sarabia, aos 53 minutos, e Nuno Santos, aos 59, apontaram os tentos dos invictos 'leões', que somaram a nona vitória consecutiva na prova, dando sequência ao 3-1 na Luz.

Na classificação, o 'onze' de Rúben Amorim passou a contar 38 pontos, contra 35 do FC Porto, que recebe no domingo o Sporting de Braga (quarto, com 25), enquanto o Boavista somou o 11.º jogo seguido sem ganhar e manteve-se com 12, no 12.º lugar.

Uma partida na qual Rúben Amorim apostou no seguinte onze inicial:



: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Pedro Porro, Ugarte, Matheus Nunes e Nazinho; Nuno Santos, Sarabia e Pedro Gonçalves



: Biranvand; Nathan, Porozo, Javi García e Abascal; Filipe Ferreira, Pérez, Vukotic e Sauer; Gorré e Yusupha

