Sporting vence em Guimarães num jogo intenso dentro e fora das quatro linhas

Partida foi interrompida devido a uma intervenção policial numa das bancadas.

O Sporting bateu o V. Guimarães por 3-1 numa partida intensa dentro e fora das quatro linhas.No relvado, a equipa da casa esteve a vencer, com um golo de Óscar Estupiñan, mas os campeões nacionais conseguiram dar a volta. O empate foi feito por Pablo Sarabia, na conversão de uma grande penalidade já em cima do intervalo e Paulinho, aos 70 minutos, colocou os leões em vantagem pela primeira vez na partida.Aos 75 minutos, uma intervenção policial numa das bancadas obrigou a que o jogo fosse interrompido. Os jogadores da equipa da casa pediram calma aos adeptos e a partida foi retomada alguns minutos depois.A vitória do Sporting foi confirmada por Marcus Edwards, que se estreou a marcar pelos leões com um golo à ex-equipa.