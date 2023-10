Sporting vence no Bessa e isola-se na liderança do campeonato

O Sporting venceu esta segunda-feira o Boavista por 0-2, no Bessa, e isolou-se na liderança do campeonato, com 25 pontos, mais três do que Benfica e FC Porto, que têm 22 cada.Os leões inauguraram o marcador aos 37 minutos através de um golo do jovem internacional moçambicano Geny Catamo. O Boavista ainda chegou a empatar partida aos 77 minutos, mas após revisão do VAR, o golo do eslovaco Bozeník foi anulado por fora de jogo.

Aos 85 minutos, Pedro Gonçalves marcou o golo que tranquilizou os adeptos leoninos e confirmou o Sporting como líder isolado da I Liga.