Sporting vence o Famalicão por 2-0 e Slimani volta a pisar o relvado de Alvalade

Golos marcados por Pablo Sarabia e Matheus Reis.

O Sporting venceu o Famalicão por 2-0, em Alvalade, na 21.ª jornada da I Liga.O primeiro golo foi marcado por Pablo Sarabia logo pouco depois do apito inicial, aos 6 minutos. Matheus Reis ampliou a vantagem já na segunda parte, com uma bomba fora de área aos 63 minutos.Os Leões estão na 2.ª posição do campeonato com 53 pontos, menos seis que o FC Porto.