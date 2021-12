Sporting vence Portimonense por 3-2 com reviravolta e isola-se na frente da tabela

Paulinho fez os três golos da vitória leonina.

O Sporting venceu esta quarta-feira o Portimonense 3-2 com reviravolta, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite chegar, provisoriamente, à liderança isolada da prova.

A equipa de Portimão, que somou apenas a segunda derrota fora de casa na prova, adiantou-se com um golo de Matheus Nunes, na própria baliza, aos 21 minutos, mas os campeões nacionais, que somaram a 11.ª vitória consecutiva para o campeonato, viraram na segunda parte com um 'hat-trick' de Paulinho (65, 76 e 83), já depois de os algarvios terem ficado com menos um, por expulsão, com segundo cartão amarelo, de Pedro Sá (58). Lucas Possignolo ainda reduziu nos instantes finais, aos 90+2.

Com esta vitória, os 'leões' chegam à liderança isolada da prova, com 44 pontos, mais três do que o FC Porto, segundo e que recebe na quinta-feira o Benfica, terceiro ,a sete do Sporting, enquanto o Portimonense é sexto, com 24.

----Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Ricardo Esgaio, João Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Santos; Pote, Sarabia e PaulinhoSuplentes: André Paulo, João Virgínia, Tiago Tomás, Geny, Marsà, Daniel Bragança, Nazinho, Dário Essugo e Gonçalo EstevesSamuel; Lucas Possignolo, Willyan e Pedrão; Relvas, Pedro Sá, Ewerton e Fali Candé; Nakajima, Angulo e FabrícioSuplentes: Payam, Kosuke, Jocu, Anderson, Luquinha, Saná, Paulo Estrela, Aponza e Renato Júnior