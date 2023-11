Sporting vence Raków com bis de Pote

Sporting vence Rakow e isola-se no segundo lugar do Grupo D da Liga Europa.

O Sporting isolou-se esta quinta-feira na segunda posição do Grupo D da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa o Rakow, por 2-1, em jogo da quarta jornada.

Com os polacos em desvantagem numérica desde os 12 minutos, por expulsão de Racovitan, os 'leões' venceram com um 'bis' de Pedro Gonçaves, aos 14 e 52, ambos de penálti, com Rundic (71) a reduzir para o Rakow.

O Sporting passa a ter sete pontos, a três da líder Atalanta, que já assegurou a presença na fase a eliminar, e com mais três do que o Sturm Graz, com o Rakow com a apenas um ponto.