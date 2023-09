Sporting vence Rio Ave e junta-se ao Porto na liderança do campeonato

Edwards e Paulinho marcaram os golos que deram a vantagem aos leões.

O Sporting igualou esta segunda-feira o FC Porto no topo da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Rio Ave, por 2-0, no jogo que encerrou a sexta jornada.

Paulinho, aos 10 minutos, fez o seu quinto golo no campeonato e deu vantagem aos 'leões', com o inglês Marcus Edwards a fazer o resultado final aos 26 minutos, dando ao Sporting a quinta vitória em seis encontros na I Liga.

Com este triunfo, os 'leões' passam a somar 16 pontos, os mesmos de FC Porto e mais um do que o Benfica, com o Rio Ave a manter-se com cinco pontos, um acima da zona de despromoção direta.