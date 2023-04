Sporting vence V. Guimarães por 2-0 com golos de Pote e Arthur

Sporting segue em quarto, com 61 pontos, a sete do Sporting de Braga.

O Sporting regressou esta segunda-feira aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Vitória por 2-0, em Guimarães, no encontro de encerramento da 29.ª jornada.

Pedro Gonçalves, aos 47 minutos, para o seu 15.º golo na prova, e o brasileiro Arthur Gomes, aos 90+3, selaram o triunfo dos 'leões', que haviam empatado o último encontro no campeonato, na receção ao Arouca (1-1).

Na classificação, o Sporting segue em quarto, com 61 pontos, a sete do Sporting de Braga, terceiro, enquanto o Vitória de Guimarães, que somou o quinto desaire nos últimos seis jogos, caiu para sétimo, mantendo-se com 41.



90+3' Arthur marca o segundo golo da partida nos descontos







47' Pedro Gonçalves inaugura o marcador pelos leões