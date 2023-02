Sporting vítima de espionagem promovida por antigo assessor do Benfica

Paulo Gonçalves solicitou a pesquisa de dados pessoais de dois colaboradores dos 'leões', com o intuito de assim denegrir a imagem do clube.

A espionagem ao Sporting que foi promovida por Paulo Gonçalves incluiu a devassa da vida privada de dois colaboradores dos leões.



No julgamento do processo ‘E-Toupeira’, em que o antigo assessor jurídico do Benfica foi condenado a uma pena suspensa de dois anos e meio de prisão por corrupção ativa, é dado como provado que, “entre 1 de novembro de 2017 e 6 de março de 2018, Paulo Gonçalves solicitou a pesquisa nas bases de dados da Segurança Social de elementos referentes a dois colaboradores do Sporting”: Hernâni Fernandes, ex-árbitro, e Luís Fernandes, ex-delegado da Liga. No caso de Hernâni Fernandes, Paulo Gonçalves também tinha na sua posse uma cópia da sentença em que foi condenado por violência doméstica.



