Sporting volta a perder com Marselha e complica apuramento para 'oitavos'

O Sporting voltou a perder esta terça-feira com o Marselha, desta feita por 2-0, em jogo da quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões de futebol, e complicou as suas aspirações de apuramento para os oitavos de final.

Uma semana depois de ter saído de Marselha derrotado por 4-1, o Sporting voltou a perder diante dos franceses, num jogo em que a expulsão de Ricardo Esgaio, aos 19 minutos, após cometer a falta da grande penalidade que ditou o 1-0, foi crucial para a derrota dos 'leões'.

Guendouzi, aos 20 minutos, converteu para os gauleses o castigo máximo, tendo Aléxis Sanchéz, aos 30, ampliado a vantagem e praticamente sentenciado a derrota do Sporting.

Com este desaire, o conjunto luso caiu do primeiro para o terceiro lugar, com os mesmos seis pontos do Marselha, agora segundo, num grupo liderado pelo Tottenham, que venceu 3-2 na receção ao Eintracht Frankfurt, último, com quatro.