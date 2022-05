Spray nasal pode ser solução para fim de transmissão da Covid-19 a partir do outono

Novas vacinas administradas via nasal estão a ser testadas em laboratório e podem servir de reforço imunitário.

A chegada das vacinas contra a Covid-19 diminuiu o número de mortes e casos de infeção grave, mas o coronavírus continua a transmitir-se, ainda que com menor velocidade e, a longo prazo, é necessário assegurar uma resposta que trave a transmissão do vírus e previna de forma mais eficaz eventuais hospitalizações pela doença. Há uma solução à vista: um spray, que atua como criando uma protecção nas membradas, tecidos e mucosas nasais,

A vacina por via nasal pode ter também outros benefícios no que diz respeito à eficácia continuada do fármaco, "Se pensarmos no corpo como um castelo, a vacinação intramuscular só está mesmo a proteger as áreas mais internas do castelo. Por isso, quando vêm invasores, essa imunidade impede-os de tomar o trono. Mas se treinarmos o nosso sistema imunitário para travar a ameaça logo nas portas do castelo, os invasores não só não terão mais dificuldade a entrar como também a espalhar-se uma vez no interior, explica o especialista Sean Liu, diretor médico responsável pelos estudos a vacinas da Covid-19 da Escola de Medicina de Mount Sinai, em Nova Iorque, EUA.

Cerca de doze ensaios clínicos de sprays nasais estão em andamento e os testes desenvolvidos em laboratório são feitos de forma idêntica às vacinas da gripe sazonal. Esta promete uma protecção imunológica nas vias respiratórias, locais onde o vírus se instala.

Uma das vacinas intranasais em desenvolvimento, cujas primeiras conclusões dos estudos clínicos deverão ser divulgadas em breve, é a da Oxford/AstraZeneca. É baseada no adenovírus enfraquecido, que produz uma resposta imunitária no nariz. O principal obstáculo, segundo os especialistas, é a medição da robustez da resposta imunitária, a sua eficácia e se a protecção conferida é realmente duradoura e contínua.



Se se revelar uma boa forma de protecção, após os vários ensaios clínicos e testes, a vacina intranasal será a solução para um eventual reforço de vacinação Covid-19 no outono, de forma a fortalecer a imunidade sistémica conferida pelas vacinas Covid-19 anteriormente tomadas, asseguram os especialistas que participam nos estudos aos fármacos.