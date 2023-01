Steven Spielberg, "House of the Dragon" e "Espíritos de Inisherin" recebem prémios de topo

Esta edição marcou uma nova era para a cerimónia, com uma lista de vencedores mais diversa que antes.

A 80ª edição dos Globos de Ouro, que decorreu esta madrugada em Beverly Hills, deu os prémios de topo a "Os Fabelmans" de Steven Spielberg, "Os Espíritos de Inisherin" e à série da HBO "The House of The Dragon".

Depois de escândalos éticos e polémicas pela falta de diversidade, esta edição marcou uma nova era para a cerimónia, com uma lista de vencedores mais diversa que antes e um compromisso com o progresso no futuro.

Steven Spielberg ganhou o Globo de Ouro de Melhor Realizador pelo título semiautobiográfico "Os Fabelmans" e o filme levou o Globo de Melhor Filme Dramático.