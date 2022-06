Stoltenberg confirma convite para Finlândia e Suécia aderirem à NATO e garante mais apoios à Ucrânia

"É uma organização que respeita as posições soberanas", referiu o secretário-geral da Aliança.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, referiu, esta quarta-feira, na cimeira da Aliança em Madrid, Espanha, que "as possíveis entradas da Suécia e da Finlândia mostra que a NATO mantém as portas abertas e é uma organização que respeita as posições soberanas".