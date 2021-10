"Sua macaca": Agente da PSP acusado de bater em mulher na Amadora

A acusação do Ministério Público (MP) é clara. O agente da PSP Carlos Canha, que a 19 de janeiro de 2020 prestava serviço na esquadra do Casal de São Brás, Amadora, sequestrou e agrediu Cláudia Simões, após a mesma ter sido barrada de entrar na carreira 163 da empresa Vimeca por a filha não ter passe. E fê-lo com referências racistas: “Agora é que te vou mostram sua preta do c***lho, sua macaca.”Saiba mais no Correio da Manhã