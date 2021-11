Suíça coloca Portugal na lista de países de risco

Portugal integra esta lista juntamente com o Japão, Nigéria e Canadá, devido ao número de casos detetados com a nova variante Ómicron.

Registrata anche in Portogallo, Nigeria, Canada e Giappone la variante Omicron. Dal 30.11.21 ore 00:00 tutte le persone che entrano in Svizzera da questi paesi devono presentare all’imbarco e all’arrivo in Svizzera un test COVID-19 negativo e sottoporsi a 10 giorni di quarantena.