Super Bowl: A noite de todas as emoções do futebol americano com espectáculo de estrelas e anúncios de milhões

SoFi Stadium recebe a 56.ª edição do evento.

Apesar de ser um evento desportivo, há muito que o Super Bowl passou a ser muito mais do que isso. Dos intervalos com anúncios publicitários que custam milhões às atuações de algumas das maiores estrelas da música, o evento já se tornou um fenómeno de interesse global. Na madrugada desta segunda-feira, o mundo volta a falar de futebol americano. E mesmo para quem não gosta do desporto, o fator espetáculo prende milhões à emissão televisiva.A 56.ª edição do Super Bowl acontece no SoFi Stadium, o estádio mais caro do mundo, com 287 mil metros quadrados, mais de 100 mil lugares, 260 suítes de luxo, praça ao ar livre e ainda um teatro que pode receber até 6 mil pessoas. O estádio, que se situa na Califórnia, tem ainda o maior ecrã de vídeo alguma vez visto num recinto desportivo.O jogo, que é também um espectáculo, decide o campeão da NFL (Liga de Futebol Americano dos EUA): Los Angeles Rams e os Cincinnati Bengals medem forças e disputam o título. Das duas equipas, apenas os Bengals já venceram a competição, no ano de 2000.No intervalo do jogo, e pela primeira vez em 10 anos, cinco artistas de renome internacional vão pisar o palco do Super Bowl. Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige e Snoop Dogg prometem tornar a noite ainda mais inesquecível. No ano passado, devido à pandemia, The Weeknd atuou sem público, num espetáculo que custou sete milhões de dólares.Quando se fala em Super Bowl é inevitável falar também dos anúncios publicitários. Na edição deste ano, a NBC pagou 6,5 milhões de dólares por 30 segundos de publicidade num dos intervalos.Em Portugal, o Super Bowl será transmitido na Eleven Sports, cuja emissão está disponível para todos de forma gratuita desde a última sexta-feira. Estima-se que o evento comece pelas 20h00 locais (1h00 em Lisboa).