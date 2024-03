Super Dragão desaparecido depois do jogo com o Arsenal vai contactar autoridades durante a próxima semana

O advogado Carlos Duarte que representa Lisandro Soares disse, este sábado, àque o arguido irá contactar as autoridades durante a próxima semana. Disse ainda que durante estes dias Lisandro não recebeu nenhum contacto e só soube pelos meios de comunicação que o seu nome estaria envolvido no processo.Lisandro Soares, elemento dos 'Super Dragões', está desaparecido desde o jogo do FC Porto com o Arsenal em Londres. Lisandro está acusado de liderar uma rede de tráfico de droga no Bairro de Pinheiro Torres, no Porto