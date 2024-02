Juiz chama advogados dos 'Super Dragões' detidos a tribunal. Diligências interrompidas

Fernando Madureira deve ser ouvido esta tarde.

O juiz Pedro Miguel Vieira chamou, com urgência, todos os advogados dos detidos na 'Operação Pretoriano'. As diligências estão, de momento, interrompidas.



O interrogatório a Vítor Oliveira, conhecido como 'Aleixo', que já está no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, deveria ter arrancado na manhã deste sábado.





O atraso pode ser explicado por um de dois motivos: o Ministério Público (MP) pode ter pedido a libertação de arguidos, ou vai agravar as molduras penais.

As autoridades estavam a realizar perícias aos telemóveis dos detidos, o que pode explicar o pedido do juiz. Pedro Miguel Vieira vai agora reunir com todos os advogados.

O interrogatório aos elementos dos 'Super Dragões' detidos no âmbito da

prossegue este sábado, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Fernando Madureira, chefe da claque do FC Porto, responde por branqueamento de capitais e é o último a ser ouvido. Um dos detidos já está no tribunal.

O

começou na quinta-feira. O MP realça os perigos de continuação da atividade criminosa, de perturbação do inquérito, de alarme social e de fuga.

Na quarta-feira, uma megaoperação da PSP resultou na detenção de Fernando Madureira, da

e de dez outros elementos dos 'Super Dragões'.

A polícia apreendeu diversas armas e estupefacientes, um cofre com 50 mil euros, três carros topo de gama de Fernando Madureira, bem como material informático e peças de vestuário.

A investigação debruça-se sobre as agressões registadas na Assembleia-Geral do FC Porto de 13 de novembro e sobre as ameaças ao candidato à presidência do clube André Villas-Boas.