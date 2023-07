"Super Shy": O recente videoclipe da banda coreana NewJeans foi gravado em Lisboa

Música já conta com mais de oito milhões de visualizações.

O k-Pop tem vindo a ganhar repercussão na indústria musical nos últimos anos. Desta vez, Lisboa teve o seu momento de brilhar ao ser o cenário do último videoclipe da banda sul-coreana NewJeans. A música "Super Shy" foi lançada esta sexta-feira. Promete ser um "hit" e já conta com mais de oito milhões de visualizações no Youtube.Entre danças e a energia das artistas, durante o videoclipe vão sendo mostrados alguns pontos na capital portuguesa, entre os quais o Jardim do Torel e o mercado de Benfica. Nem mesmo os autocarros escaparam às câmaras.Em atividade desde 2022, NewJeans é um grupo musical feminino composto por cinco cantoras: Hanni, Haerin, Minji e Danielle.