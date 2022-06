Supremo tira da rua homem que matou ex-namorada. Vai apanhar 24 anos de prisão

Em liberdade desde novembro de 2020, por ter sido declarado inocente pelo Tribunal de Almada, Cláudio Quintas, acusado da morte da ex-namorada Vera Silva, foi agora condenado a 24 anos de prisão pelo Supremo Tribunal de Justiça e deu entrada no Estabelecimento Prisional de Lisboa, no passado dia 31 de maio.Leia a notícia completa no Correio da Manhã