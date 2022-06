Supremo Tribunal de Justiça anula entrega para adoção de bebé encontrado no lixo em Lisboa

Caso remonta a novembro de 2019.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) anular o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre uma futura adoção no caso do bebé atirado ao lixo pela mãe em novembro de 2019, junto a um espaço de diversão noturna, em Santa Apolónia, Lisboa.





"O Supremo Tribunal de Justiça decidiu que "[a]ntes de ter sido dada uma oportunidade razoável ao estabelecimento dos vínculos afectivos próprios da filiação entre a criança e o seu pai biológico, não pode o direito fundamental da criança ao conhecimento e ao contacto com o seu pai biológico ser sacrificado", pode ler-se no comunicado.

O STJ considerou que a criança deve manter laços com a família biológica. Desta forma, o tribunal sugere que sejam aplicadas medidas que consagrem o contacto entre criança e pai biológico sob acompanhamento, apoio e avaliação.