Supremo Tribunal fixou pena máxima a pai de Valentina

Madrasta vai cumprir 18 anos e nove meses de prisão.

O Supremo Tribunal de Justiça fixou esta quinta-feira em 25 anos a pena de prisão do pai de Valentina, Sandro Bernardo, e em 18 anos e nove meses a pena da madrasta, Márcia Monteiro, confirmando assim as penas que tinham sido aplicadas pelo Tribunal de Leiria, em abril do ano passado.