Supremo valida metadados na morte de Mota Jr

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que os metadados (dados de tráfego e localização das comunicações) utilizados para ajudar a condenar João Luizo e Édi Barreiros não violaram a intimidade dos homicidas do rapper Mota Jr, pelo que o Ministério Público não colocou em causa o acórdão do Tribunal Constitucional de abril deste ano. Tal acórdão declarou inconstitucionais as normas da chamada lei dos metadados que violam os direitos à reserva da intimidade da vida privada e autodeterminação informativa.Conheça a história completa no site do