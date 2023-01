Surfista de ondas gigantes morre na Praia do Norte na Nazaré

Márcio chegou a mudar-se com dois amigos para o Havai para surfar a maior e mais pesada onda do mundo.

O surfista Márcio Freire, de 47 anos, morreu esta quinta-feira na praia do Norte, na Nazaré. Márcio, um conhecido praticante das ondas gigantes, caiu á agua quando praticava surf rebocado. O alerta foi dado 16h16.Os meios de emergência foram chamados ao local. O homem foi resgatado para o areal por uma moto de água. Nesta altura, o surfista já estava em paragem cardiorespiratória, refere a Polícia Marítima em comunicado.Apesar das manobras de reanimação não foi possível salvar a vítima e o homem foi declarado morto no local.Estiveram no local cinco viaturas e nove elementos do INEM, Autoridade Marítima e os Bombeiros da Nazaré.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

Os pais tinham vindo do Brasil para passar o Natal com Márcio e estavam esta quinta-feira na Nazaré. Um grupo de amigos também acompanhava o surfista.

A família está a ser acompanhada pelos psicólogos da Polícia Marítima.



Mad Dogs



Márcio foi protagonista num documentário sobre três amigos de infância das praias da Bahia, Brasil, que se mudaram para o Havai para se tornarem os mais "puros, apaixonados e ousados das lendas das grandes ondas" que arriscaram as suas vidas durante anos para perseguir um sonho de surfar Jaws, a maior e mais pesada onda do mundo.